12 Ekim 2020, Pazartesi
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Şenol Güneş: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, "Eksikliğimiz, kazanmamız gereken maçı berabere bitirmemiz. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.
12.10.2020
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