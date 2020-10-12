Şenol Güneş: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, "Eksikliğimiz, kazanmamız gereken maçı berabere bitirmemiz. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

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