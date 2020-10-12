12 Ekim 2020, Pazartesi
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Rusya'nın golünden önce el var mı? Erman Toroğlu yorumladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Rusya - Türkiye maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, Rusya'nın 28. dakikada Anton Miranchuk ile bulduğu golden önce Aleksey Ionov'un eline çarpan topla ilgili "Pozisyon net el. Oyuncu öyle uyanık ki sanki elini çekiyormuş gibi yapıyor ve oynuyor. Elini öyle kaldırmayacaksın. Çarpma değil oynama var." ifadelerini kullandı.
12.10.2020
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