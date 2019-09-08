Şenol Güneş: 1-0 onlar için iyi skor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Andorra maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Andorra'nın böyle oynayacağını biliyorduk ama bu kadar geç gol beklemiyorduk. Savunmada kalıp, rakibi bozuyorlar. Sonuna kadar her şey onların lehine işledi. Sonda gol yemiş olmaları onları rahatsız etmez 1-0 da onlar için iyi skor." ifadelerini kullandı.