''Göğsümde en güzel bayrağı taşıdım''

A Milli forma ile Andorra karşısında 100.maçına çıkan Emre Belözoğlu maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 20-25 yıldır göğsünde en güzel formayı taşıdığını belirten 39.yaşındaki tecrübeli oyuncu, '' Herkese nasip olmayacak duygular o yüzden kendimi her zaman şanslı hissediyorum'' ifadelerini kullandı. Milli Takım'da enerjik bir grupla beraber çalıştığını söyleyen tecrübeli oyuncu,'' Genç ve enerjik bir takımın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum, geçmişten bu güne olan süreçte bana milli formayı giyme şansı veren tüm hocalarıma teşekkür ediyorum'' dedi.