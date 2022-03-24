Rıza Çalımbay Portekiz - Türkiye maçı öncesi A Spor'a konuştu! "Kendileri için oynasınlar"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a konuk oldu. Deneyimli teknik adam, Portekiz - Türkiye maçı öncesi flaş değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, "Portekiz'in çok güçlü bir kadrosu var ama oyuncularımızın kendileri için oynamaları gerekiyor. Kendileri için oynamaları büyük bir şey" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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