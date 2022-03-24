Portekizli gazeteciden Portekiz-Türkiye maçı değerlendirmesi!
2022 Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmasında Portekiz ve Türkiye kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi Portekizli gazeteci David Novo, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Novo, "Türkler kalpleriyle oynayacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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