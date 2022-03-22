Portekiz-Türkiye maçını böyle yorumladı! "Zorlu bir maç bizi bekliyor"
2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök, Portekiz-Türkiye eşleşmesini değerlendirdi. Özkök, "Zorlu bir maç bizi bekliyor" dedi.
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