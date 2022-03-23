PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?
Portekiz - Türkiye CANLI İZLE | Katar 2022 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Futbol Takımı'mız zorlu play-off maçında Portekiz deplasmanından kazanarak ayrılmak zorunda. Mücadele 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te Porto'daki Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Portekiz - Türkiye maçını CANLI izle...
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