13 Ekim 2019, Pazar
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Milli Takım kalesini gole kapattı
A Milli Futbol Takımı kalesini gole kapattı... Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 7 karşılaşmada sadece 2 gol yedi. Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 7 karşılaşmanın 6'sında gol yemeden galip geldi.Mmilliler iç sahada Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0, Andorra ve Arnavutluk'u aynı skorla 1-0 mağlup etti. Deplasmanda ise Arnavutluk'u 2-0, moldova'yı 4-0 yendi. Milli takım, kalesinde gol gördüğü tek maçta izlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
13.10.2019
Genç oyunculardan oluşan savunma hattı, rakip forvetlere kolay kolay geçit vermiyor. Eleme maçlarında savunmamızda Merih Demiral 7 maçın tamamında ilk 11'de forma giyerken Kaan Ayhan 6, Çağlar Söyüncü ise biri sonradan oyuna girdiği 2 karşılaşmada oynadı. Sağ kanatta Zeki Çelik 6, Gökhan Gönül 1 karşılaşmada görev alırken solda sakatlanana kadar Hasan Ali Kaldırım, sonra da Umut Meraş oynadı.
Öte yandan Türkiye elemelerde ilk 7 hafta itibariyle en az gol yiyen 5 takımdan biri oldu. İrlanda Cumhuriyeti ve Polonya, milli takım ile birlikte ikişer gol yedi. Ukrayna ve Belçika ise ilk 7 hafta sonunda kalesinde sadece bir gol gördü.
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