13 Ekim 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
A Milli Takım Fransa'ya gitti
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, başkent Paris'e gitti. Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden Fransa yolculuğuna başlayan ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca yer almadı.
13.10.2019
Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Stade de France'ta TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00'de aynı statta gerçekleştirecek.
EN ÇOK İZLENENLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"