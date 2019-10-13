13 Ekim 2019, Pazar

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Eric Abidal: Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum

Fransa'nın efsane futbolcularından Eric Abidal, pazartesi günü Türkiye ile oynayacakları maç öncesi A Spor'a konuştu... Abidal, karşılaşmanın ilginç geçeceğini söyledi.
13.10.2019

Abidal'ın açıklamaları şu şekilde:

Bence Fransa-Türkiye maçı oldukça ilginç bir mücadeleye sahne olacak. Fransa'nın ev sahibi olması nedeniyle Türkiye için zor bir karşılaşma olması muhtemel ama biliyorsunuz futbolda önceden bazı şeyleri bilmek mümkün olmuyor, önce maçı oynayıp sonra sonucu görmek gerekiyor.

Türkiye'deki maç Fransa için çok zor geçmişti. Ancak ilk maçta ne seviyede konsantre olduklarını bilmiyorum. Bu kez her şey tamamen farklı. Türkiye ile Fransa arasındaki yarış sert geçiyor. Fransa ne yapması gerektiğini biliyor, çok güçlüler ve sahalarında oynayacaklar, Paris'teki atmosfer oyuncuları olumlu etkileyecektir. Sonuca dair bir şey söylemek kolay değil ama Fransa bu maç öncesi kendinden emin.

Umarım Fransa Avrupa Şampiyonası'na gider. Türkiye'nin de gruptan çıkacağını düşünüyorum. Grup aşaması çok kolay değil, hayli zorlu maçlar oynanıyor. Bütün takımlar turnuvada olmak istiyor, ben bir Fransız olduğum için önceliğim tabii ki Fransa... Türkiye'yi ve gruptaki diğer ülkeleri de çok seviyorum.

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