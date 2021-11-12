Kerem Aktürkoğlu Türkiye - Cebelitarık maçı öncesi konuştu! "İlk dakikalarda gol bulursak..."

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'mızda Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Stefan Kuntz ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Genç futbolcu, "Rakibimiz ilk maçta bize sıkıntı yaşattı, küçümsememeliyiz. İlk dakikalarda gol bulursak sıkıntı yaşamayız." dedi.

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