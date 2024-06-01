Ferdi Kadıoğlu ile Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu! "Mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu ile Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.
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