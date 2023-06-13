Letonya Türkiye maçı öncesi Abdülkerim Bardakcı: Burada kalıcı olmak istiyorum
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bardakcı, "Burada mükemmel bir ortam var, herkes birbiriyle çok iyi ve aile ortamı var. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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