Erman Toroğlu'dan Türkiye - Hırvatistan maçı sonrası Stefan Kuntz'a eleştiri! "Böyle oynayamazsın"
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takımımız, Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, teknik direktör Stefan Kuntz'u eleştirdi. Toroğlu, "Hırvatlara karşı böyle oynayamazsın. Oyunu kitlersin. Çabuk çıkarsın ve yakalayıp gol atarsın. Hırvatların Brezilya'ya oynadığı gibi oynamalıydık." dedi.
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