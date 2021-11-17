Karadağ Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz: Hak edilmiş bir galibiyet

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti ve play-off'lara kaldı. Galibiyet sonrasında ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. "Hak edilmiş bir galibiyet" diyen deneyimli çalıştırıcı, İtalya ve Portekiz'i istemediğini söyledi. İşte o açıklamaların tamamı...

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