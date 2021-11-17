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A Milli Futbol Takımı yurda döndü!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden ve play-off'lara katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı yurda döndü. İşte o görüntüler...
17.11.2021
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