A Milli Futbol Takımı yurda döndü!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden ve play-off'lara katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı yurda döndü. İşte o görüntüler...

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