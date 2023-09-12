Milli takım teknik direktör�� Stefan Kuntz oyuncuları eleştirdi! "Cevap sahada verilir"
A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra konuşan teknik direktör Stefan Kuntz oyuncuları eleştirdi. Kuntz, "Oyuncular A Milli Takım için %100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Bizim tek hedefimiz Milli Takım'ı geliştirmek. Oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtır. Bazı oyuncuların sahada koşmadığını gördük. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil." ifadelerini kullandı. İşte Stefan Kuntz'un basın toplantısı.
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