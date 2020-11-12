İşte Yunanistan deplasmanında nefeslerimizi tuttuğumuz o an

2022 Futsal Avrupa Şampiyonası elemelerinde Futsal Milli Takımı'mız, 3-3'ün rövanşında Yunanistan'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti. Mücadelenin son anlarında öne geçmeye çok yaklaşmışken, Yunan kaleci gole izin vermedi. İşte o pozisyon...

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