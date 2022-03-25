Stefan Kuntz'u böyle eleştirdi! "İyi oynadık diyor ama..."
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, A Milli Takım'ın Portekiz maçını değerlendirdi. Bilgiç, "Merkezde rakibi çok serbest bıraktık. Daha farklı da yenilebilirdik. Kuntz'un basın toplantısındaki açıklamalarına katılmıyorum. Stefan Kuntz 'Biz iyi oynadık' diyor ama iyi oynamadık" şeklinde konuştu. | Son dakika spor haberleri
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