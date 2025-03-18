Video Milli Takım Videoları A Milli Takımımızdan 18 Mart mesajı!

A Milli Takımımızdan 18 Mart mesajı!

A Milli Takımımız 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlayan bir mesaj yayınladı.

18 Mart 2025 | 13:39
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:32
A Milli Takımımızdan 18 Mart mesajı! 18 Mart 2025 | 12:00
00:51
"Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Togg gibi güzel bir marka yarattılar" 18 Mart 2025 | 12:00
00:18
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan rakiplerimiz ile alakalı flaş açıklama! 13 Aralık 2024 | 12:00
38:49
Montella'dan Arda Güler açıklaması! "Geçen seneden bu yana..." 10 Aralık 2024 | 12:00
01:26
A Milli Takım'da Karadağ mesaisi sürüyor 18 Kasım 2024 | 12:00
00:23
Kerem maç sonu gözyaşlarını tutamadı! 16 Kasım 2024 | 12:00
05:48
Türkiye U21 3-0 Letonya U21 | MAÇ ÖZETİ 11 Ekim 2024 | 12:00
01:15
GOL | Türkiye U21 3-0 Letonya U21 11 Ekim 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN