A Milli Takımımızdan 18 Mart mesajı!
A Milli Takımımız 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlayan bir mesaj yayınladı.
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