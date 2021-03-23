Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer: Hakan Çalhanoğlu çok önemli bir futbolcu

Son dakika spor haberleri: Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer, A Milli Takım'ımızla oynanacak mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. De Boer, "Türkiye iyi oyunculardan oluşan bir takım. Özellikle Türkiye ve Milan için Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli bir isim var. Türkiye’nin kadrosunda çok sayıda etkili oyuncusu bulunuyor." dedi.

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