Hamit Altıntop'tan Milli Takım yorumu! "2024 Avrupa Şampiyonası..."
A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar C Ligi 1. Grub ilk maçında Faroe Adaları'nı Fatih Terim Stadyumu'nda konuk etti. Milliler maçı 4-0'lık farklı bir sonuçla kazanmayı başardı. Kırmızı beyazlılar ikinci maçı Litvanya ile deplasmanda oynayacak. Milli Takımlar'dan Sorumlu Hamit Altıntop, Litvanya maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Asıl hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonası. Küçük hedefimiz ise gruptan lider çıkmak. Ferdi'den memnunuz. Fenerbahçe'de de iyi oynadığı için burada. İyi bir başlangıç yaptı." dedi.
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