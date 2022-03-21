Hamit Altıntop: Portekiz'i yendik yine yeneriz
A Milli Futbol Takımı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te Portekiz ile karşılaşacak. 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmak için mücadele edecek olan Ay Yıldızlı ekip zorlu karşılaşmadan mutlak galibiyet almak istiyor. TFF Milli Takımlar'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Biz burada Portekiz ile oynuyoruz. Kendileri zaten favori. Ama biz burada yeni hocamızla bir hava yakaladık, bunu sürdürmek istiyoruz. Sadece sonuç olarak da değerlendirmeyeceğiz. Her şeyimizi ortaya koyarak bir final oynamak istiyoruz. Oyuncularımızla iletişimimizi arttırdık. Oyun planı üzerine konuştuk. Rakip takımı analiz ettik. Bugünden itibaren daha çok takım havasını yakalayarak ve dinlenerek geçireceğiz." dedi.
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