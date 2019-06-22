22 Haziran 2019, Cumartesi

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Güven Yalçın: Milli Takım EURO 2020'de olacak | Video haber

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, ligde ve Avrupa'da siyah beyazlı taraftarları mutlu edeceklerini söyledi.
22.06.2019

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