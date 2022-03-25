GOL | İskoçya U21 0-1 Türkiye U21
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Takım deplasmanda 28. dakikada Furkan Bayır'ın attığı golle İskoçya U21 karşısında 1-0 öne geçti.
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