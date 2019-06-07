07 Haziran 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fransa Milli Takımı Konya'ya geldi
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa Milli Takımı maçın oynanacağı Konya'ya geldi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri İbrahim Doğan aktardı.
07.06.2019
Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
Takımı karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Fransa, toplantıdan sonra statta basına kapalı antrenman yapacak.
EN ÇOK İZLENENLER
- Mesut Özil'in kına gecesinde 'Ölürüm Türkiyem' çaldı
- Fejsa'nın maliyeti belli oldu
- Rodallega ile sıkı pazarlık
- Abdullah Avcı Beşiktaş'ta başarılı olur mu?
- Fejsa'nın maliyeti belli oldu
- Fenerbahçe'de Skrtel ile yollar ayrılıyor
- Fenerbahçe'den flaş Skrtel kararı!
- Almanya'da Ozan Kabak'a büyük onur
- Valbuena'nın yerine Mohamed Elyounoussi
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"