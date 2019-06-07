07 Haziran 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fransa Milli Takımı Konya'ya geldi

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa Milli Takımı maçın oynanacağı Konya'ya geldi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri İbrahim Doğan aktardı.
07.06.2019

Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

Takımı karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Fransa, toplantıdan sonra statta basına kapalı antrenman yapacak.

Nihat Özdemir: Tarih yazacağımıza inanıyorum Nihat Özdemir: Tarih yazacağımıza inanıyorum 07.06.2019
Türkiye 571. maçına çıkıyor Türkiye 571. maçına çıkıyor 07.06.2019
EURO 2020 Elemeleri heyecanı EURO 2020 Elemeleri heyecanı 07.06.2019
Fransa Milli Takımı Konya'ya geldi Fransa Milli Takımı Konya'ya geldi 07.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Emre dalya demeye hazırlanıyor Emre dalya demeye hazırlanıyor 07.06.2019
Yusuf Yazıcı: Fransa maçını kazanabiliriz Yusuf Yazıcı: Fransa maçını kazanabiliriz 05.06.2019
A Milli Takım'da bayramlaşma A Milli Takım'da bayramlaşma 05.06.2019
A Milli Takım'da Fransa mesaisi A Milli Takım'da Fransa mesaisi 04.06.2019
Bu oyun temposu Fransa maçı için yeterli değil "Bu oyun temposu Fransa maçı için yeterli değil" 03.06.2019
Şenol Güneş açıkladı! Özbekistan maçında oynayamacaklar Şenol Güneş açıkladı! Özbekistan maçında oynayamacaklar 01.06.2019
Şenol Güneş geniş oyuncu havuzunu çok iyi kullanıyor "Şenol Güneş geniş oyuncu havuzunu çok iyi kullanıyor" 31.05.2019
Milli Takım'da Cenk Tosun şoku Milli Takım'da Cenk Tosun şoku 31.05.2019
Cenk Tosun'dan kötü haber Cenk Tosun'dan kötü haber 31.05.2019
Türkiye 569. sınavına çıkıyor Türkiye 569. sınavına çıkıyor 30.05.2019
Milliler hazırlık sınavında Milliler hazırlık sınavında 30.05.2019
Şenol Güneş: Amacımız Fransa'yı yenmek Şenol Güneş: Amacımız Fransa'yı yenmek 29.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Sevilla'dan flaş Banega açıklaması! Galatasaray...
Yıldız futbolcudan olay itiraf! "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum"
Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam
Abdullah Avcı'nın istediği forvet ortaya çıktı! Mario Gomez denmişti ancak...
Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! İşte yapılan teklif
Galatasaray üç transferi yarın açıklayacak! İşte o isimler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör