Emre Belözoğlu dalya demeye hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı'nın yapacağı kritik Fransa mücadelesi Emre ​Belözoğlu için ayrı bir anlam taşıyor. 39 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmada forma giymesi durumunda ay yıldızlı formayla yüzüncü maçına çıkmış olacak.