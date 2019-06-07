07 Haziran 2019, Cuma
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EURO 2020 Elemeleri heyecanı
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yı cumartesi günü saat 21:45'te Konya'da ağırlayacak.
07.06.2019
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