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Finaller için dev adım

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk'u yenerek finallere gitme yolunda önemli bir avantaj elde etti. Milliler, Fransa deplasmanından puanla döndüğü takdirde İzlanda'nın alacağı sonuca göre finalleri garantileyebilir.
12.10.2019

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finallerine yaklaştı...

H Grubu'ndaki 7. maçında Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Grupta 18 puanı bulunan Fransa averajla ikinci sırada yer alıyor. İzlanda ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Millilerin önünde 3 karşılaşma kaldı... İlk maçta Fransa ile deplasmanda oynayacak milli takım, kasım ayında önce İzlanda'yı konuk edecek, ardından grup maçlarını Andorra deplasmanında bitirecek.

A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı sırada gruptaki diğer rakibimiz İzlanda, Andorra'yı konuk edecek... Ay-yıldızlı ekibimiz, Fransa maçında alacağı sonuca ve İzlanda-Andorra maçını skoruna göre gruptan çıkmayı garantileyebilir...

Eğer milli takım, Fransa'yı deplasmanda mağlup eder, İzlanda ise zayıf rakibi Andorra karşısında puan kaybederse ay-yıldızlı ekibimiz bitime 2 maç kala finallere katılmayı garantileyecek...

Milliler Fransa deplasmanından beraberlikle döner, İzlanda ise Andorra önünde sürpriz bir yenilgi alırsa Türkiye yine finallere katılmaya hak kazanacak...

Fransa ise milli takımımızı yendiği takdirde İzlanda'nın alacağı sonuca bakmadan finallere kalmayı garantileyecek. Fransa, beraberlik hatta yenilgi halinde bile diğer maçlardan alınacak sonuçlara göre finallere kalmayı garantileyebilir.

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