"Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez"

A Milli futbolcular Cenk Tosun, Merih Demiral, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, Arnavutluk karşısında alınan galibiyet sonrası şehitler dolayısıyla buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

A Milli Takımı'nın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği maçta golü kaydeden Cenk Tosun, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arnavutluk karşısında biraz da şansla galip gelmeyi bildiklerini ifade eden Tosun, "Karşılaşmaya güzel başladık. İlk yarıda pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. İkinci yarı yine hırslı başladığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonlarına girdik ama yüzde yüzlük gol pozisyonumuz yoktu. Maçın hakimi bizdik. Defanstaki arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Penaltı yaptırmadan topu kazandılar, benim golüm kadar önemli onları müdahaleleri. Biraz şans ve Allah'ın yardımıyla 1-0 galip gelmeyi bildik" diye konuştu.



"SEVİNÇLİYİZ AMA SEVİNCİMİZ BURUK"



Şehitlerden dolayı çok fazla konuşmak istemediğini belirten Cenk Tosun, "Golden sonra çok sevindik. Haberimiz yoktu maçtan sonra haberimiz olduk. 8 şehidimiz var. O yüzden çok da fazla konuşmak istemiyorum. Sevinçliyiz ama şehitlerimizden dolayı sevincimiz buruk. Her zaman askerimizin yanındayız. İnşallah bu operasyondan da alnımızın akıyla çıkacaklarını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"FRANSA MAÇI BİZİM İÇİN FİNAL NİTELİĞİNDE"



Fransa maçının Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için çok önemli olduğunu kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:



"Fransa bizim için final maçı. Yendiğimiz ya da berabere kaldığımız takdirde inşallah şampiyonaya gideceğiz. 7 maçta 6 galibiyet aldık bu çok büyük bir başarı. Bu yüzden arkadaşlarımı da tebrik etmek istiyorum. Bu maçın analizini yapacağız ve 3 gün sonraki maçta da her şeyimizi vermeye hazırız."

BURAK YILMAZ: HİÇBİR ŞEY ŞEHİTLERİMİZİN ACISINI DİNDİREMEZ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, hiçbir galibiyetin şehitlerimizin acısını dindirmeyeceğini ifade ederek, "Bazı maçlar var, biz bu maçları bu aralar çok oynuyoruz. Tamamen sonuca odaklı maçlar. Biz bugün 1-0'lık skorla istediğimizi aldık. Fransa maçında da inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılmak için gerekli olan puan ya da puanları alacağız. Şehitlerimiz var. Çok çok üzüntülüyüz. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. O da çok üzüntülüydü. Aynı zamanda bizim aldığımız galibiyetten dolayı da biraz nefes almıştık. Tabi bu hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Ancak biz onlarla beraberiz ve dualarımız onlarla" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: ESAS KAHRAMANLARIMIZ SINIRDA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında mücadele ettiği Arnavutluk'u Cenk Tosun'un golü ile 1-0 mağlup etti. Maçın ardından kaptan Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendileri için kolay bir maç olmadığını söyleyen deneyimli futbolcu, "Ne kadar profesyonel sporcular olsak da bu seviyede defalarca maçlar oynasak da hassasiyetlerimiz çok derin. Ülkemiz bayrağımız bu anlamda hepimizin önceliği. Bir milli maçtan sonra galibiyetten sonra milli kahraman ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız sınırda. Evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin ayaklarına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla beraber ve onlar için oynadık. Maçtan sonra üzüntülü bir haber aldık 8 şehidimiz varmış. Onların ailelerine sabır diliyorum. Sınırdaki kardeşlerimiz milli takım maçını merak ediyordur. Bizde onları çok merak ediyoruz bilsinler. Biz o yüzden çok güzel bir ülkeyiz. Gerçekten onlara dualarımızla buradan verdiğimiz galibiyetle destek olabildiysek ne mutlu bize. Ailelerine inşallah sağ salim kavuşsunlar" diye konuştu.

MERİH DEMİRAL: ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da Merih Demiral, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demiral, Arnavutluk karşılaşmasından 3 puanlık galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "8 tane şehidimiz var bugün, toplamda da 17 şehidimiz var. Onlara rahmet diliyorum. Bugün tabii ki önemli bir maçtı. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlar alıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz" dedi.