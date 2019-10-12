12 Ekim 2019, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
12.10.2019
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Fransa karşısında ve #EURO2020yolunda başarılar Milli Takım!" etiketini de eklediği paylaşımda, milli takım oyuncularının gol sonrası asker selamı verdiği fotoğrafı paylaştı.
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