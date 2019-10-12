12 Ekim 2019, Cumartesi
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Kazanılan Arnavutluk galibiyetinin ardından Toroğlu'nun açıklamaları;
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Erman Toroğlu'ndan Yusuf Yazıcı yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Türkiye - Arnavutluk maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.
12.10.2019
Kazanılan Arnavutluk galibiyetinin ardından Toroğlu'nun açıklamaları;
1- Maçın İstanbul'da oynanması hata, Konya'da hep başarılı olduk. 6 maçı da kaybetmedik.
2- Yusuf gibi bir adam kenarda neden oynatmıyorsun? Girer girmez oyunun şekli değişti.
3- Şenol Hoca başka kravat bulamadın mı? Neden milletin ağzına sakız veriyorsun?
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