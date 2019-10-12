Erman Toroğlu'ndan Yusuf Yazıcı yorumu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Türkiye - Arnavutluk maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.

Kazanılan Arnavutluk galibiyetinin ardından Toroğlu'nun açıklamaları;



1- Maçın İstanbul'da oynanması hata, Konya'da hep başarılı olduk. 6 maçı da kaybetmedik.



2- Yusuf gibi bir adam kenarda neden oynatmıyorsun? Girer girmez oyunun şekli değişti.

3- Şenol Hoca başka kravat bulamadın mı? Neden milletin ağzına sakız veriyorsun?