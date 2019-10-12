12 Ekim 2019, Cumartesi

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Reha Kapsal: Evet oynanan oyun iyi değil

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, 1-0 biten Türkiye - Arnavutluk maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "Evet oynanan oyun iyi değil, Andorra maçında da iyi değildi. Herkes tekne fırtınada limana yanaştı mı, yanaşmadı mı ona bakar. Bu tip turnuvalarda ona bakılır." ifadelerini kullandı.
12.10.2019

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