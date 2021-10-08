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Erman Toroğlu'dan Türkiye Norveç maçı yorumu! "Bir taraf balataları yakacak"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Norveç'i konuk etti ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Türkiye-Norveç maçının ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "İkinci yarı iki tarafta gaza basacak bir tanesi balataları yakacak, çok net. Bakalım kim balataları yakacak." dedi.
08.10.2021
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