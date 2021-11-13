Erman Toroğlu Türkiye-Cebelitarık maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Hakemden büyük kıyak"

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk etti ve ilk yarıdan 3-0'lık skorla ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye-Cebelitarık mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Kırmızı kart pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Hakemden büyük kıyak. Pozisyon sarı kart, öyle topçu atılmaz. Garip kuşun yuvasını yıkıyorsun. VAR attırdı, hakemin içine sinmedi. " dedi.

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