08 Eylül 2019, Pazar

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Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Andorra maçı sonrası kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Çalhanoğlu, "Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz sahada. Bazen istediğim oyunu oynayamıyorum sahada. Önemli olan ben değilim, önemli olan takımın kazanması. İlerleyen zamanda katkıda bulunacağım. Yorumları okuyorum bazen, okuyup geçiyorum. Kalitemi biliyorum." ifadelerini kullandı.
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