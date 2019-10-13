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Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ile kritik bir maça çıkacak A Milli Takım'da Emre Belözoğlu üzüntüsü yaşanıyor... Tecrübeli futbolcu kaburgasındaki kırık nedeniyle zorlu karşılaşmada oynayamayacak.
13.10.2019

A Milli Takım'a Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi...

Sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen tecrübeli futbolcu, Fransa maçı öncesi İstanbul'da gerçekleştirilen son antrenmana katılmadı... Fransa mücadelesinde forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

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