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Emre Belözoğlu: Milli Takım forması giymek şereftir

A Milli Futbol Takımında Emre Belözoğlu, önümüzdeki Andorra ve Moldova maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
03.09.2019

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