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Deschamps: Türkiye'nin kalecisi çok iyiydi

​Didier Deschamps, "Kazanmak için yapılması gereken bazı şeyleri yapamadık. Daha etkili olabilirdik. Bir iki fırsatımız oldu. Bazen duran toplarda bizim aleyhimize tehlikeli durumlar oluştu. Türkiye'nin kalecisi çok iyiydi. Bazen böyle durumlar olabilir. Genel olarak yaptıklarımızdan memnunum. Türkiye'deki kadar dengesiz maç olmadı. İstediğimiz sonucu aldığımızı söyleyemem. İki maç kaldı, aynı puana sahibiz. Hedefimiz bundan sonraki Moldova maçında gerekeni yapmak" dedi.
15.10.2019

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda sahasında Türkiye ile 1-1 berabere kalan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın yeteri kadar ofansif bir oyun sergilediğini vurgulayan Deschamps, "Takım, yeteri kadar gol pozisyonuna girdi. Ben bundan dolayı pişman değilim. Her maç birbirinden farklıdır. Finlandiya'ya da karşı aynı taktikle oynamıştık. 4 gol atmıştık o mücadelede. Başka goller atsaydık bu soru söz konusu olmazdı, yeteri kadar fırsat yakaladık. En iyi takım, sahaya dağılmış takımdır. Sonuç önemli ve beraberlik golünü attıkları için böyle sorular ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

"KADROYU UZUN SÜRE DÜŞÜNDÜKTEN SONRA KARARLAŞTIRDIK"

Türkiye maçında sahaya çıkacak ilk 11'in üzerine uzun süre düşündüklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Uzun bir düşünme sürecinden sonra böyle bir karar verdik. Ben Yedder dar alanda oynayabilen, atletik ve Griezmann ile yardımlaşabilen bir oyuncu. Giroud 5 dakika iyi oynadı. Önceki maçta bir problemi vardı. Sissoko, bir süre ilk 11'de yer almadı. Euro 2016 dahil olmak üzere bu mevkide bir çok kez oynadı. Coman'ı sol kanatta düşündük. Son maçta biraz yorgun düşmüş ve maçı bitirememişti. Bazen dengesizlikler yaşadığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN KALECİSİ ÇOK İYİYDİ"

Maçı kazanmak için yeteri kadar pozisyon ürettikleri ama Mert Günok'u geçemedikleri ifade eden Deschamps, "Maalesef, beraberliği yakaladılar. Bu kadar basit. Buraya kadar gerekenleri yapmıştık. Türkiye'nin kalecisi çok iyi kurtarışlar yaptı, gol pozisyonlarımız vardı. Eğer farkı açabilseydik, Türkiye'nin attığı gol beraberliğe yetmeyecekti. Türkiye ilk yarı defansif oynadı. İkinci yarı Hakan'ın girmesiyle daha atak oynamak istediler. Galibiyeti almak için elimizden geleni yaptık. Çeşitli gol pozisyonları yaratmaya çalıştık ama sonuç bu şekilde ortaya çıktı" diye konuştu.

"MAÇ BOYUNCA TRİBÜNLERDE SIKINTI YAŞANMADI"

Türk taraftarların takımlarına büyük bir destek verdiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Maçta bir çok Türk taraftar vardı, bunu bekliyorduk. Takımlarına etkili destek verdiler. Maç boyunca tribünlerde hiç sıkıntı yaşanmadı. Bir futbol maçı olarak kaldı ve futbolun dışına çıkan bir durum olmadı" açıklamasında bulundu.

"GIROUD BİZE ARTILAR KATAN BİR İSİM"

Didier Deschamps, Olivier Giroud üzerine gelen bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Her zaman gol atamasa bile çoğu zaman gol atan bir oyuncu. Bu yüzden ona forma şansı veriyorum, ona güveniyorum. Kendi kulübünde biraz sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Antrenörü onu oynatır ya da oynatmaz, ben buna karışamam. Umarım daha fazla süre alabileceği bir yerde oynayabilir. Kendi kulübünde de gol atıyor. Kendisine çok haksız eleştiriler var. Kendisinin oyun stili beğenilmeyebilir ama bize forvette artılar katan, alan yaratan bir isim."

"TÜRKİYE DAHA DEFANSİF BİR ANLAYIŞLA SAHADAYDI"

Türkiye'nin Arnavutluk maçında sahaya çıkan kadro ile bu maça çıkmayacağını öngördüklerini vurgulayan Didier Deschamps, "İki seçenek vardı. Arnavutluk'a karşı oynayan takımı beklemiyorduk. İleri üçlüde değişiklikler olacağını düşünüyorduk. Daha defansif ve kapalı bir anlayışla sahaya çıktılar. Oyuncularıma farklı bir kadroyla çıkabileceklerini söylemiştim bu yüzden çok da şaşırmadım. Maç kadrosu elimize geliyor ve biz de buna göre adapte oluyoruz" dedi.

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