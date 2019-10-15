15 Ekim 2019, Salı

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"Lider geldik lider dönüyoruz"

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Burak Yılmaz, Fransa maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulunarak EURO 2020 yolunda büyük bir adım atıldığını vurguladılar.
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