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Hıncal Uluç'tan sert eleştiri! "Milli Takım'da 10 tane Belhanda oynuyor"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, A Milli Futbol Takımı'mız hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Ben Belhanda'yı hep eleştirirdim koşmuyor diye. Milli takımda da sanki 10 tane Belhanda oynuyor." dedi.
14.10.2021
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