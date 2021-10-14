Hıncal Uluç'tan sert eleştiri! "Milli Takım'da 10 tane Belhanda oynuyor"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, A Milli Futbol Takımı'mız hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Ben Belhanda'yı hep eleştirirdim koşmuyor diye. Milli takımda da sanki 10 tane Belhanda oynuyor." dedi.

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