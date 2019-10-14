14 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

EURO 2020 yolunda tarihi sınav

A Milli Takım, EURO 2020 elemelerinde tarihi bir sınava çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu 8. maçında deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Milli takımda kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu, sakatlıkları bulunan Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek.
14.10.2019

Ay-yıldızlılar, Fransa'yı deplasmanda mağlup eder, İzlanda, Andorra karşısında puan kaybederse Türkiye, bitime 2 maç kala finallere katılmayı garantileyecek. Milliler Fransa'dan beraberlikle döner, İzlanda, Andorra önünde sürpriz bir yenilgi alırsa türkiye yine finallere katılmaya hak kazanacak.

Fransa ise milli takımımızı yendiği takdirde İzlanda'nın alacağı sonuca bakmadan finallere kalmayı garantileyecek. Fransa, beraberlik hatta yenilgi halinde bile diğer maçlardan alınacak sonuçlara göre finallere katılmaya hak kazanabilir.

Stade de France'ta saat 21.45'te başlayacak Fransa-Türkiye mücadelesinde Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta ayrıca 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.

H Grubu'nda ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

Bir devre Burak bir devre Cenk oynar işi kurtarırız "Bir devre Burak bir devre Cenk oynar işi kurtarırız" 13.10.2019
Bu tip maçta aradığım tek oyuncu Cengiz "Bu tip maçta aradığım tek oyuncu Cengiz" 13.10.2019
Şenol Güneş: İyi bir futbol olsun istiyorum Şenol Güneş: İyi bir futbol olsun istiyorum 13.10.2019
Provokasyonlara karşı önlemler aldık "Provokasyonlara karşı önlemler aldık" 13.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
UEFA'dan 'asker selamı' açıklaması UEFA'dan 'asker selamı' açıklaması 13.10.2019
Türkiye 576. sınavını verecek Türkiye 576. sınavını verecek 13.10.2019
A Milli Takım Fransa'ya gitti A Milli Takım Fransa'ya gitti 13.10.2019
Milli Takım kalesini gole kapattı Milli Takım kalesini gole kapattı 13.10.2019
Abidal: Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum Abidal: Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum 13.10.2019
Emre Belözoğlu'ndan kötü haber Emre Belözoğlu'ndan kötü haber 13.10.2019
Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik 12.10.2019
Finaller için dev adım Finaller için dev adım 12.10.2019
Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez" 12.10.2019
Şenol Güneş'ten kravat açıklaması Şenol Güneş'ten kravat açıklaması 12.10.2019
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu 12.10.2019
Şenol Güneş: Oyuncularımın alnından öpüyorum Şenol Güneş: Oyuncularımın alnından öpüyorum 12.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor! İşte imza tarihi
Emre Belözoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Her Türk vatandaşı desteklemeli
Hamit Altıntop müjdeyi verdi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!
Galatasaray'da defansa iki yerli aday!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör