EURO 2020 yolunda tarihi sınav
Ay-yıldızlılar, Fransa'yı deplasmanda mağlup eder, İzlanda, Andorra karşısında puan kaybederse Türkiye, bitime 2 maç kala finallere katılmayı garantileyecek. Milliler Fransa'dan beraberlikle döner, İzlanda, Andorra önünde sürpriz bir yenilgi alırsa türkiye yine finallere katılmaya hak kazanacak.
Fransa ise milli takımımızı yendiği takdirde İzlanda'nın alacağı sonuca bakmadan finallere kalmayı garantileyecek. Fransa, beraberlik hatta yenilgi halinde bile diğer maçlardan alınacak sonuçlara göre finallere katılmaya hak kazanabilir.
Stade de France'ta saat 21.45'te başlayacak Fransa-Türkiye mücadelesinde Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak.
Türkiye'nin yer aldığı grupta ayrıca 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.
H Grubu'nda ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.
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