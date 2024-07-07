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Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcuları soyunma odasında tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Takımımızın, Hollanda'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderek oyuncularla el sıkıştı. İşte ayrıntılar...

07 Temmuz 2024 | 01:59
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