GOL | Türkiye U21 0-1 İrlanda U21
İrlanda U21 Futbol Takımı, 84. dakikada Sam Curtis'in attığı golle Türkiye U21 Futbol Takımı karşısında 1-0 öne geçti.
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