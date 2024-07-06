Merih Demiral'a UEFA'dan gelen cezaya Montella'dan tepki
UEFA, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya maçında Bozkurt selamı veren Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. A Milli Takım teknik direktörü Montella, Merih'e verilen ceza ile ilgili konuştu. İşte detaylar...
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