Video Milli Takım Videoları Merih Demiral'a UEFA'dan gelen cezaya Montella'dan tepki

Merih Demiral'a UEFA'dan gelen cezaya Montella'dan tepki

UEFA, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya maçında Bozkurt selamı veren Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. A Milli Takım teknik direktörü Montella, Merih'e verilen ceza ile ilgili konuştu. İşte detaylar...

06 Temmuz 2024 | 10:10
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