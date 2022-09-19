A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu!
A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Milli Takıma seçildiğimi öğrendiğim zaman yemek yiyordum. Yemek masasında titremeye başladım. Hayallerimi yaşıyorum. Şu anda da inanılmaz heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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