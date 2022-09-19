A Milli Takım'ın oyuncularından Onur Bulut konuştu!
A Milli Takım'ın oyuncularından Onur Bulut açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki sağ bek, "Beni milli takıma çok iyi karşıladılar. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devam eder" ifadelerini kullandı.
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