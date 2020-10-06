06 Ekim 2020, Salı
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A Milli Takımımız Almanya'ya gitti!
A Milli takımımız, Almanya ile oynayacağı özel karşılaşma için özel uçakla Köln kentine gitti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 20.30'da Köln Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, Almanya maçı öncesindeki son çalışmasını TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.
06.10.2020
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