A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz için imza töreni düzenledi. Riva'da gerçekleştirilen ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un katıldığı törende Alman teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

ABONE OL