20 Eylül 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz için imza töreni düzenledi. Riva'da gerçekleştirilen ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un katıldığı törende Alman teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
20.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Stefan Kuntz İstanbul'a geldi!
- A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi
- A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi
- Toroğlu'dan Terim'e: Seni de gönderirler!
- "Berisha Fenerbahçe'nin golcüsü değil"
- Osman Çakmak: Her şey bu vatan için
- Toroğlu'dan 3 büyüklere sert tepki! "Mahvolmuşlar"
- Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım"
- Ergin Aslan: "İkinci Yarı Çok Net Bir Beşiktaş Üstünlüğü Vardı!" / A Spor / Spor Ajansı / 19.09.2021
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...